09:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Александровске-Сахалинском трое пожарных потушили горящий диван
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
17 августа в 18.23 в диспетчерскую Александровск-Сахалинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Яна Фабрициуса, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".
Пожарные прибыли на место в 18.24. К этому моменту открытым пламенем горел диван на придомовой территории возле подъезда. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.
Пожар локализовали в 18.26, а в 18.41 полностью ликвидировали.
В тушении были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:14 Сегодня В Сахалинской области заменят десятки километров сетей тепло- и водоснабжения
09:04 Сегодня На Сахалине "Единая Россия" устроила праздник для постояльцев психоневрологического интерната
09:25 Сегодня В Александровске-Сахалинском трое пожарных потушили горящий диван
09:41 Сегодня В детских садах Поронайского района установили урны для сбора бумаги, пластика и батареек
16:48 11 Августа Житель Южно-Сахалинска ездил воровать в Долинск
16:25 11 Августа "Доступная рыба": как на Сахалине и Курилах реализуется программа продажи горбуши по низким ценам
14:30 11 Августа 10 процентов трудоспособного населения Сахалинской области работают в строительстве
14:41 14 Августа На Сахалине выбирают самую вкусную горбушу в масле
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
16:39 27 Июля В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
Выбор редакции
- 15:26 Вчера День рождения Южно-Сахалинска будут отмечать восемь дней
- 11:13 15 Августа Южносахалинцев приглашают на бесплатный мастер-класс по дыхательным гимнастикам
- 14:41 14 Августа На Сахалине выбирают самую вкусную горбушу в масле
- 09:38 11 Августа Сахалинцы и курильчане смогут приобрести качественный уголь и получить компенсацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?