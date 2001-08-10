Тихоокеанское
информационное агентство
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09:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Александровске-Сахалинском трое пожарных потушили горящий диван

В Александровске-Сахалинском трое пожарных потушили горящий диван

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 августа в 18.23 в диспетчерскую Александровск-Сахалинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Яна Фабрициуса, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 18.24. К этому моменту открытым пламенем горел диван на придомовой территории возле подъезда. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Пожар локализовали в 18.26, а в 18.41 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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