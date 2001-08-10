На Камчатке буйный пациент отправил врача скорой помощи в больницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прибыли спасти, но самим потребовалась помощь: буйный пациент отправил в больницу с сотрясением мозга фельдшера скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает ТК "41 Регион".

После этого медики вновь подняли тему необходимости ужесточения наказания за подобные преступления.

Опасный вызов поступил на станцию скорой помощи 14 августа, около 5 дня. Подоспевшая на Тушканова бригада пыталась помочь человеку, который был в опьянении. Однако тот оказался куда агрессивнее, чем ожидали сотрудники, что и привело к печальным последствиям.

"Вызов был на улицу. Вокруг пациента были люди, которые и вызвали бригаду. Прибывшие медики попросили человека пройти в машину, но он начал возмущаться, показывая свое нежелание последовать в автомобиль и вступил в пререкания с фельдшерами", - рассказала и. о главного врача станции скорой помощи Петропавловска-Камчатского Анжела Игнатова.

Пациент пытался всеми силами показать своё недовольство, а именно толкнуть и пнуть сотрудника. Фельдшер-женщина захотела успокоить буйного горожанина, но ничего не получилось. В итоге пациент толкнул сотрудницу, она упала навзничь и ударилась головой об асфальт. Сейчас пострадавшая находится на больничном, с сотрясением головного мозга. По её словам, если бы на вызов приехала бригада из одних только женщин, то последствия были бы куда серьёзнее. При участии полицейского буйного пациента доставили в наркологический диспансер в наручниках.