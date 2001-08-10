Сахалинка вытащила банковскую карту у заснувшего собутыльника и пошла по магазинам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимой 40-летней жительницы областного центра, обвиняемой в краже с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что днем 20 апреля 2023 года фигурантка находилась в гостях у своего знакомого, где они вместе употребляли спиртные напитки.

К вечеру хозяин квартиры заснул и тогда злоумышленница похитила его банковскую карту. В последствии она совершила тайное хищение денежных средств с банковского счета потерпевшего, путем оплаты похищенной картой покупок в торговых точках города.

Ближе к вечеру женщина находилась уже в другой компании своих знакомых, где передала одному из них похищенную карту для оплаты продуктов питания и алкоголя. О том, что банковская карта была приобретена преступным путем, не сказала.

Общая сумма ущерба составила более 10 000 рублей.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.