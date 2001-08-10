Сахалинец угнал автомобиль, чтобы покататься, потом испугался, бросил машину и убежал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 августа в ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от жителя посёлка Быков. Гражданин сообщил, что 1 августа в период времени с 12.00 часов до 15 часов 30 минут со двора его дома был угнан компактный внедорожник, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснили сотрудники полиции, потерпевшему на территории частного дома иногда помогал по хозяйству в качестве разнорабочего житель Долинска. Молодой человек имел доступ в жилье потерпевшего и в день угона он пришел к нему домой. Пока потерпевший спал, тот взял у него ключи от транспортного средства и поехал кататься.

Далее, испугавшись ответственности, молодой человек бросил транспорт и скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта и доставили его в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (угон) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.