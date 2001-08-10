Сахалинцы порыбачили на реке Черная и получили уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по городскому округу "Долинский" возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей города Долинска. Гражданам инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, 8 августа в период с 18 до 20.00 часов фигуранты, находясь на реке Черная Долинского района, не имея путевки на вылов водных биоресурсов, с применением запрещенного орудия лова – ручного сачка, осуществили незаконную добычу рыбы лососевых пород. На момент задержания они выловили 71 экземпляр рыбы горбуши, из которой заготовили 0,885 килограмм икры-сырца.

Таким образом, мужчины, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, причинили своими противоправными действиями ущерб государству Российской Федерации на сумму более 161 тысячи рублей. Незаконно добытые биоресурсы и орудия лова изъяты и помещены на ответственное хранение.

Дознание по уголовному делу продолжается. В отношении данных граждан: 41 года и 50-ти лет, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.