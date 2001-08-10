В Тымовском 12 пожарных более двух часов тушили частный дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 августа в 08.44 в диспетчерскую Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Тымовской, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 08.47. К этому моменту наблюдалось сильное задымление, открытым пламенем горел частный дом на площади 240 квадратных метров. Пожар локализовали в 09.25, а в 11.00 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 12 человека личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.