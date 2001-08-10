На Сахалине завершился молодежный форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине отгремело одно из самых крупных молодежных событий — форум «ОстроVа». С 8 по 13 августа талантливые ребята со всей страны проходили обучение, участвовали в мастер-классах от знаменитостей и презентовали свои проекты. Лучшие идеи получили гранты. Подробнее — в материале ниже.

Мощный старт

Открытие молодежного форума «ОстроVа» состоялось 9 августа. Поздравить ребят прилетел первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он также зачитал обращение Владимира Путина.

По словам президента, форум стал центром притяжения для талантливых и целеустремленных людей страны. Многим он уже не первый год помогает найти профессию мечты и встретить единомышленников. Но главная цель — развитие Дальнего Востока, в которое вносит свой вклад каждый участник мероприятия.

Еще одним важным гостем стал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Обратилась к участникам мероприятия и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Затем перед участниками выступили лучшие творческие коллективы региона. А хедлайнером мероприятия стал певец SHAMAN. Ребята подпевали любимому артисту и заряжались энергией для основной программы молодежного форума.

Впервые на форуме открыли «Большой образовательный шатер», где для ребят организовали лекции, мастер-классы и встречи с известными людьми. Секретами успеха с молодежью поделились Илья Авербух, Артем Азаров, Сергей Соцердотский.

А перед киноконцертным залом «Октябрь» состоялся фестиваль уличного кино, где показали лучшие отечественные фильмы, снятые за последние годы.

Во всех мероприятиях могли принять участие не только форумчане, но и местные жители, а также гости города.

Профессия мечты

В этом году участников форума распределили по трем направлениям: «ОстроVа Цифровизации», «ОстроVа Патриотического воспитания», «ОстроVа Карьеры». А для подростков от 14 лет создали трек «ОстроVа Первых».

Самым популярным стало направление по развитию карьеры в Сахалинской области. Участники презентовали свои проекты лично главе региона Валерию Лимаренко. Многие из ребят вдохновились атмосферой островов и всерьез задумываются о переезде в регион. Среди них Дмитрий Бахтеев из Омска. Пока парень только получает высшее образование в нефтегазовой сфере, но в планах у него — построение карьеры в островном регионе. Молодой человек уверен, что именно здесь — самое перспективное место для развития в его отрасли.

В рамках «ОстроVов Патриотического воспитания» ребята встретились с участниками СВО и прошли полезные мастер-классы. Во время одного из них участники форума создали маскировочные сети, которые отправят нашим бойцам на фронт.

Затем для молодых россиян организовали посещение пограничного корабля и выход в открытое море. Там спустили на воду цветы в память о великом сражении крейсера «Новик» во время Русско-Японской войны. Показали форумчанам и сборку боевых беспилотников.

Снежана Чистякова участвует в форуме уже во второй раз. Она работает в медиацентре гимназии № 3 Южно-Сахалинска и пришла за вдохновением.

По словам девушки, иногда до детей бывает трудно достучаться и донести информацию о важности патриотизма. Она хочет найти способ зажечь в них огонь любви к Родине и гордости за страну.

Участники направления «ОстроVа Цифровизации» начали работу еще за две недели до начала форума. Ребятам предложили несколько интересных кейсов. Например, разработка сервиса для организации и контроля работы дворников. Полученные результаты обсуждались уже офлайн в рамках форума.

«ОстроVа Первых» были организованы впервые при поддержке «Движения Первых». Молодые лидеры пообщались с экспертами и прошли тест на профориентацию. Одной из самых интересных стала встреча с мэром Южно-Сахалинска, где участники смогли лично пообщаться с главой областного центра и задать ему вопросы об управлении муниципалитетом и становлении карьеры. Беседа получилась вдохновляющей.

Лучшие идеи

Ключевым событием форума стало объявление победителей конкурса грантов от Росмолодежи. Из 26 проектов выбрали 11 лучших.

Среди победителей — двое представителей Сахалинской области.

Наталья Мартыненко представила свой проект «Арт-веранды», где родители и дети смогут проводить время с интересом и пользой. На реализацию идеи сахалинка выиграла 700 тыс. рублей.

Еще одним победителем стал Максим Богданов из Холмска. Он предложил организовать киберспортивный турнир «ФАНФЕСТ САХ». На его запуск парень получил 380 тыс. рублей.

На закрытии форума ребят ждал еще один сюрприз. На Сахалин прилетела популярная российская группа UMA2RMAN.

14 августа гости форума завершают путешествие по островам и отправляются в свои регионы. Безусловно, они привезут с собой не только впечатления, но и новый опыт, а также знания, которые они смогли получить на «ОстроVах».