Еще два сахалинских пенсионера решили поиграть на бирже с мошенниками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 81-летней жительницы областного центра о том, что путем обмана у нее похитили 1 775 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Еще в середине июля текущего года заявительница увидела в интернете рекламу о заработке на бирже. Гражданка перешла по ссылке и заполнила анкету, после чего ей позвонил неизвестный и сообщил, что будет курировать заявительницу по биржевой торговле. Заявительница, следуя инструкциям, скачивала приложения (какие не помнит, так как их удалила), а также переводила в приложениях на указанные ей телефонные номера денежные средства для пополнения онлайн-кошелька. Так как с 25 июля мужчина перестал выходить на связь, и пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в полицию.
Другой случай произошел в портовом городе Холмске. В полицию поступило заявление от 73-летнего местного жителя о том, что неизвестные лица путем обмана похитили 102 000 рублей. Установлено, что в конце марта этого года заявителю в мессенджере поступил звонок и неизвестный сообщил, что ищет группу людей, которые хотели бы заработать на бирже путем ставок. Также мужчина сказал, что заявителю необходимо будет скачать определенное приложение для того, чтобы отслеживать свои доходы на бирже. В дальнейшем, действуя по инструкции собеседника, заявитель создал счет в определенном банке, куда вносил денежные средства в качестве ставок на бирже. Однако через некоторое время денежные средства с банковского счета были списаны неизвестными. Ущерб составил 102 000 рублей.
О подобных видах мошенничества заявители знали из средств массовой информации.
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