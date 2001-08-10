Житель Южно-Сахалинска ездил воровать в Долинск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего ранее судимого жителя Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в марте текущего года фигурант, в целях незаконного личного обогащения прибыл в город Долинск с целью совершения квартирной кражи. Его выбор пал на многоквартирный дом на улице Комсомольской. Зайдя в подъезд, он определился с дверью квартиры, замок которой он смог бы вскрыть с помощью заранее подготовленного инструмента. После, гражданин удостоверился, что дома действительно никого нет, вскрыл замок и проник в чужое жилище. Обыскав комнаты, он обнаружил денежные средства в размере 7 тысяч рублей, который похитил и с места преступления скрылся.

Спустя две недели фигурант снова вернулся в Долинский район с целью совершения новой кражи. Выбор опять пал на улицу Комсомольскую, но уже другой многоквартирный дом. Подобрав дверь с подходящим замком, он вскрыл его, проник в жилое помещение и начал искать деньги и ювелирные украшения. Однако, довести преступный умысел до конца обвиняемому не удалось, поскольку в этот момент вернулась хозяйка квартиры и злоумышленник сбежал с места преступления. Как впоследствии выяснилось, объектом хищения фигуранта могли мы стать 520 тысяч рублей, которые потерпевшая хранила наличными у себя дома.

Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище) и ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 3 ст.158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере) будет рассмотрено в суде.

Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области