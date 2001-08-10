Сахалинец зашел в гости к знакомой девушке и вышел с ее телефоном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя областного центра, обвиняемого в хищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что днём 11 мая текущего года фигурант, находясь в квартире своей знакомой увидел в коридоре на тумбочке с обувью, лежащий мобильный телефон. Он решил похитить его для использования в личных целях.

Убедившись, что хозяйка квартиры не видит его противоправных действий, он похитил ее дорогостоящий аппарат, после чего покинул квартиру.

Вернувшись домой, фигурант снял с похищенного телефона чехол, оторвал защитное стекло, вытащил сим-карту и сбросил настройки до заводских, рассчитывая, что таким образом не удастся идентифицировать принадлежность аппарата. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Таким образом обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.