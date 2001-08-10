Житель Корсакова украл велосипед и продал его за 1000 рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Корсакова, обвиняемого в хищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Следствием установлено, что 18 июня текущего года фигурант, проходя мимо жилого дома по улице Октябрьской, обратил внимание на стоящий между домами велосипед и решил с целью материального обогащения похитить его.
Осмотревшись по сторонам, злоумышленник подошел ближе, чтобы посмотреть имеет ли средство передвижения противоугонное устройство, такового на велосипеде не оказалось. Убедившись, что он находится во дворе один, он подошел к вышеуказанному велосипеду, снял его с подножки и покатил в сторону Приморского бульвара.
Впоследствии он продал похищенное незнакомцу за 1 000 рублей. Сумма ущерба при этом составила 12 000 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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