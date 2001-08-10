Сахалинец приютил у себя знакомого и обокрал его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Томаринскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего ранее судимого жителя города Томари, обвиняемого в хищении денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что к фигуранту в период со 2 января 2023 года по 20 января приезжал его знакомый из областного центра, и в течение нескольких дней проживал у него.

В один из дней, когда гость вышел из комнаты, то на кресле осталась лежать его куртка. Воспользовавшись тем, что потерпевший находится на кухне и не наблюдает за ним, злоумышленник вытащил его паспорт из кармана куртки. Когда обвиняемый открыл его, то увидел, что под обложкой лежат свернутые денежные купюры. Фигурант решил в целях обогащения похитить эти деньги. Сумма ущерба составила 10000 рублей.

Позже, злоумышленник потратил похищенные денежные средства на покупку алкоголя и продуктов.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.