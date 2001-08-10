Сахалинца будут судить за то, что подобрал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что утром 5 марта 2023 года фигурант со своим товарищем решили прогуляться до горнолыжного спортивно-туристического комплекса. Поднявшись на гору, на трассе они обнаружили лежащий на снегу сноуборд. Обвиняемый предположил, что он никому не нужен и забрал его с собой. Спустившись с трассы, обвиняемый вместе с чужим сноубордом поспешил уйти домой. Сноуборд был изъят сотрудниками полиции уже на следующий день.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.