Сахалинец нашел наркотики и теперь его будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске следователями окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что вечером 14 апреля 2023 года обвиняемый находился около кафе в городе Южно-Сахалинске, где ждал своего знакомого. Как пояснил сам фигурант, там он нашел сверток замотанный в изоленту черного цвета. Он предположил, что возможно в нем находится запрещенное наркотическое вещество и решил взять себе.

Когда приехал его друг, который не знал о противоправных намерениях фигуранта, злоумышленник сел в его машину, после чего они направились кататься по городу. Сверток обвиняемый держал при себе в кармане до того момента, пока транспортное средство не остановили инспекторы дорожно-патрульной службы. Испугавшись и желая избежать уголовной ответственности, злоумышленник вышел из машины и в присутствии сотрудников полиции перебросил указанный сверток через автомобиль в кусты. Однако сотрудники полиции обнаружили его при осмотре местности и вызвали на место следственно-оперативную группу.

В дальнейшем экспертиза показала, что общая масса запрещенного к обороту вещества синтетического производства составила 3,08 грамма, что образует крупный размер.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.