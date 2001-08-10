Тихоокеанское
информационное агентство
9 Августа 2023
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Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Южно-Сахалинске
08:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Южно-Сахалинске

Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 августа в 05.30 (сах) зарегистрировано землетрясение на территории острова Сахалин. Эпицентр находился в 5 км юго-западнее с. Дальнее МО ГО "Южно-Сахалинск. Магнитуда сейсмособытия составила 3,3, глубина 10 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Землетрясение ощутили жители г. Южно-Сахалинск. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.

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