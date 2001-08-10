Тихоокеанское
информационное агентство
8 Августа 2023
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13:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине будут судить закладчиков наркотиков

На Сахалине будут судить закладчиков наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по РОПД СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего и 34-летнего жителя Сахалинской области, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средст рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что обвиняемые в октябре 2022 решили стать курьерами, заведомо понимая всю преступную направленность данной деятельности. Заплатив залог в сумме 30 000 рублей, они получили подтверждение своего трудоустройства, таким образом став членами организованной преступной группы.

Личного контакта злоумышленники с организатором не имели, общались только через сеть Интернет и мессенджеры, идентифицируя последнего только по никнейму. Как правило, от «куратора» через мессенджер приходили сообщения с указанием координат конкретных мест-закладок с приложением фото, а также количество свёртков. В их обязанности входило забирать оптовую партию наркотических средств, а затем фасовать и делать раскладки по розничным местам-закладкам. Они работали на одном автомобиле и раскладывали тайники, каждый свои.

Один из обвиняемых пользовался услугами сайтов, действующих в теневом сегменте сети Интернет, поскольку являлся потребителем наркотических средств.

Так, поздно вечером 14 ноября одному из обвиняемых поступило задание забрать на участке местности в районе села Дачное крупную партию с наркотическими веществами. Далее он прибыл домой к своему подельнику, где попросил его помочь расфасовать его наркотик. 

На следующий день, расфасовав вместе часть наркотического средства для организации тайников-закладок, 15 свертков по 0,5 грамма предназначались его другу, 1 сверток 30 грамм и 20 свертков по 1 грамму предназначались ему. После чего, забрав весь товар, они направились в свой автомобиль, где были задержаны полицейскими.

При проведении обысков оперативниками были обнаружены и изъяты свертки с наркотическими средствами «мефедрон» общей массой 89,71 грамм и «гашиш» массой 59,2 грамм, что образует крупный размер.

Таким образом, обвиняемые совершили преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенные с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам и ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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