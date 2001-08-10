На Сахалине будут судить закладчиков наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственной частью по РОПД СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего и 34-летнего жителя Сахалинской области, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средст рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе следственных мероприятий было установлено, что обвиняемые в октябре 2022 решили стать курьерами, заведомо понимая всю преступную направленность данной деятельности. Заплатив залог в сумме 30 000 рублей, они получили подтверждение своего трудоустройства, таким образом став членами организованной преступной группы.
Личного контакта злоумышленники с организатором не имели, общались только через сеть Интернет и мессенджеры, идентифицируя последнего только по никнейму. Как правило, от «куратора» через мессенджер приходили сообщения с указанием координат конкретных мест-закладок с приложением фото, а также количество свёртков. В их обязанности входило забирать оптовую партию наркотических средств, а затем фасовать и делать раскладки по розничным местам-закладкам. Они работали на одном автомобиле и раскладывали тайники, каждый свои.
Один из обвиняемых пользовался услугами сайтов, действующих в теневом сегменте сети Интернет, поскольку являлся потребителем наркотических средств.
Так, поздно вечером 14 ноября одному из обвиняемых поступило задание забрать на участке местности в районе села Дачное крупную партию с наркотическими веществами. Далее он прибыл домой к своему подельнику, где попросил его помочь расфасовать его наркотик.
На следующий день, расфасовав вместе часть наркотического средства для организации тайников-закладок, 15 свертков по 0,5 грамма предназначались его другу, 1 сверток 30 грамм и 20 свертков по 1 грамму предназначались ему. После чего, забрав весь товар, они направились в свой автомобиль, где были задержаны полицейскими.
При проведении обысков оперативниками были обнаружены и изъяты свертки с наркотическими средствами «мефедрон» общей массой 89,71 грамм и «гашиш» массой 59,2 грамм, что образует крупный размер.
Таким образом, обвиняемые совершили преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенные с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам и ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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