На финансовом рынке Сахалинской области в I полугодии выявили четырёх чёрных кредиторов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В первой половине 2023 года на Сахалине выявили 4 нелегальных кредитора. Теперь в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке включены 14 нелегальных организаций, зарегистрированных на территории островного региона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Южно-Сахалинского отделения Дальневосточного ГУ Банка России.

Черные кредиторы в основном маскировались под легальных участников рынка — микрокредитные компании и ломбарды. Один из них, например, незаконно предоставлял краткосрочные займы населению под залог движимого имущества. Компания продолжала работать под видом ломбарда, хотя была исключена из государственного реестра.

«Выдавать кредиты и займы в России могут только банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Деятельность легальных кредиторов регулируется законом. Например, ограничены способы, с помощью которых кредиторы могут взыскивать долги. Также с легальными кредиторами есть возможность договориться о реструктуризации или пересмотре условий займа, если не получается вернуть деньги вовремя. Черные кредиторы могут добиваться погашения долга опасными для заемщика способами», - прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

Участники рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должны иметь лицензию Банка России или состоять в соответствующем государственном реестре. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Кроме того, перед заключением договора нужно обязательно убедиться, что фирмы нет в предупредительном списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.