Тихоокеанское
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8 Августа 2023
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09:32, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Макарове

Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Макарове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 августа в 18.02 в диспетчерскую Макаровской пожарной части поступило сообщение о пожаре на улице Ленинградской, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 18.03. К этому моменту наблюдалось задымление квартиры на первом этаже четырехэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Пожар локализовали 18.10, а в 18.27 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Работало звено ГДЗС.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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