Молодой сахалинец снимая деньги с чужой кредитки, искусно маскировался и даже обмотал пальцы изолентой, но не помогло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31июля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 27-летнего местного жителя. Как рассказал потерпевший сотрудникам полиции, накануне он отдыхал в одном из баров областного центра, где при неизвестных обстоятельствах у него пропала банковская карта. Впоследствии с нее кто-то обналичил 50 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, восстановили хронологию событий и вышли на след подозреваемого, который всеми силами пытался запутать правоохранителей. Как выяснилось, один из посетителей ночного заведения запомнил пин-код от карты, когда заявитель ею расплачивался. Затем у выпившего потерпевшего случился конфликт с другим отдыхающим и уже на улице между ними произошла потасовка, в результате которой у него из кармана и выпала кредитка. Этим и воспользовался фигурант, который запомнил пароль. Он незаметно поднял карту и поспешил с ней скрыться. Дома он взял другую одежду, после чего направился в банкомат. Автомобиль он припарковал в другом квартале и обходными путями добрался до банкомата, одев капюшон, маску, а пальцы обмотал изолентой, чтобы не оставить отпечатков.

В банкомате он ввел пароль и попытался снять 380 тысяч рублей, в чем ему было отказано системой. Сняв 50 тысяч рублей, он побежал по району, также, обходными путями и в одном из укромных мест переоделся в другую одежду, после чего направился к автомобилю. Одежду он планировал сжечь, но не успел осуществить задуманное, так как был задержан сотрудниками уголовного розыска. Похищенная банковская карта находилась при нем.

В отношении неоднократно судимого 21-летнего жителя Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. У гражданина отобрано обязательство о явке.