11:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
На Курилах сгорела Toyota Land Cruiser Prado
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
4 августа в 08.16 в диспетчерскую Северо-Курильской пожарной части поступило сообщение о пожаре на улице Сахалинской, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ОКУ "Управление противопожарной службы Сахалинской области".
Пожарные прибыли на место в 08.18. К этому моменту наблюдалось горение подкапотного пространства автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Площадь пожара составила 8 квадратных метров.
Пожар локализовали 08.21, а в 08.34 полностью ликвидировали.
В тушении были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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