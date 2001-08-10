Тихоокеанское
информационное агентство
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11:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Курилах сгорела Toyota Land Cruiser Prado

На Курилах сгорела Toyota Land Cruiser Prado

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 августа в 08.16 в диспетчерскую Северо-Курильской пожарной части поступило сообщение о пожаре на улице Сахалинской, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ОКУ "Управление противопожарной службы Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 08.18. К этому моменту наблюдалось горение подкапотного пространства автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Площадь пожара составила 8 квадратных метров.

Пожар локализовали 08.21, а в 08.34 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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