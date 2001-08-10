Молодой сахалинец повторно попался пьяным за рулем и получил уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя села Леонидово Поронайского района. Гражданину инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем, либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

24 июля около 17.00 часов фигурант, двигаясь на мотоцикле отечественного производства, без государственных номеров, по автодороге сообщением Южно-Сахалинск – Оха, был остановлен инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД для проверки документов.

При разговоре сотрудники полиции выявили признаки опьянения, в связи с чем молодой человек был отстранен от управления транспортным средством. При последовавшем разбирательстве выяснилось, что 21 ноября 2022 года гражданин уже был привлечен к уголовной ответственности за аналогичное нарушение ПДД и судом ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев по ч.1 ст. 264.1 УК РФ. В этот раз водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, не выполнив законного требования уполномоченного должностного лица.

Расследование уголовного дела продолжатся.