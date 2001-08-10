Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 23-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении двух краж денежных средств с банковских счетов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 2 января 2023 года в гости домой к обвиняемому пришел его знакомый. Мужчины общались и распивали спиртное. Около 6 утра товарищи собрались расходиться, но перед уходом гость начал искать свой сотовый телефон, который так и не нашел. Около 10 часов утра обвиняемый обнаружил телефон своего друга под вещами. Так как он знал графический пароль для разблокировки мобильного телефона, а также пароль для входа в приложение онлайн-банка, у него возник корыстный умысел на хищение денежных средств.

Далее, обвиняемый в течение двух дней тратил чужие деньги на онлайн-игры, оплачивал поездки на такси, выполнял переводы на чужие счета. Позже потерпевший также увидел, что на его имя было оформлено три кредита на 300, 10 и 8 тысяч рублей. Всего злоумышленник похитил со счетов, в первом случае - около 16 тысяч рублей и 38 700 рублей, причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб.

Таким образом, обвиняемый совершил два преступления, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное направлено в суд.