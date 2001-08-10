Сахалинец устроил безработного сибиряка охранником и тот отблагодарил, стянув медный кабель почти на 150 тысяч
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 44-летнего гражданина, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в 2013 году обвиняемый приехал из Новосибирска на Сахалин на заработки, но до настоящего времени так официально и не трудоустроился. В 2022 году он познакомился с мужчиной, который предложил ему проживание на объекте, где производится ремонт автомобилей и работу по охране данной территории, на которой расположены гаражи.
Днем 15 июня 2023 года, когда хозяин объекта ненадолго уехал, обвиняемый, зная, что в гараже имеется медный кабель, вынес его и спрятал в металлической бочке, которая находилась рядом.
Дождавшись момента, когда на территории никого не будет, мужчина очистил медный кабель от изоляции, после чего часть продал неизвестному за 3 500 рублей, другую часть спрятал. Потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 144 000 рублей. Вырученные деньги фигурант потратил по своему усмотрению.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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