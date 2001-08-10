"Сотрудник банка" списал со счета сахалинца 155 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 августа в ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 61-летнего местного жителя, у которого похищено 155 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 25 июля мужчине позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что кто-то собирается оформить кредит от его имени. На мессенджер звонивший прислал своё удостоверение и сказал, что для обеспечения безопасности банковских счётов необходимо установить на телефон некоторые приложения. После мужчине два раза звонили с банка и он подтвердил действия по переводу денег. Впоследствии с карты было списано 155 000 рублей. После списания телефон собеседника стал недоступен.

По п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.