14 фальшивых банкнот нашли на Сахалине с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам полугодия в Сахалинской области банки выявили 14 фальшивых банкнот Банка России. Это почти в пять раз меньше, чем за первую половину 2022 года. При этом чаще всего в банковской системе встречались поддельные банкноты номиналом 5000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в Банке России.

С начала 2023 года среди подделок выявили девять пятитысячных банкнот Банка России, а также четыре банкноты номиналом 1000 рублей и одну банкноту номиналом 100 рублей.

"Несмотря на то, что количество поддельных банкнот снижается, не стоит терять бдительность при обращении с наличными деньгами. Рекомендую проверять деньги до того, как они окажутся в вашем кошельке. Чтобы убедиться в подлинности денежных знаков необходимо проверить не менее трех защитных признаков. Их можно определить на ощупь, на просвет, визуально при наклоне и повороте банкнот", - прокомментировал начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Елькин.

Самостоятельно проверить признаки подлинности российских банкнот можно с помощью бесплатного мобильного приложения "Банкноты Банка России". Подробное описание банкнот и их защитных признаков размещено и на сайте регулятора.