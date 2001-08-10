Сахалинец порыбачил в бухте Тихой и получил уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознавателем группы дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя поселка Сокол, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Следствием установлено, что в обеденное время 1 июня 2023 года фигурант решил поехать на рыбалку на реку Тихая Макаровского района, с целью наловить рыбы симы для личного употребления. Из дома он взял рыболовную сеть, рыболовный костюм, а также полиэтиленовый прозрачный мешок-вкладыш. Остановив попутный автомобиль на автодороге Южно-Сахалинск-Оха, он добрался до бухты Тихой и направился к устью реки. На месте он одел рыбацкий костюм и перекрыл устье рыболовной сетью.

Установив сеть, он решил прогуляться по бухте, где встретил своего знакомого. Товарищ, который также проживает в посёлке Сокол, приехал на отдых на микроавтобусе. Фигурант, наловив рыбу сетью, попросил знакомого довезти его до дома. По пути следование их остановили сотрудники экипажа ДПС, которые проводили рейд совместно с сотрудником рыбоохраны.

Далее при осмотре автомобиля была обнаружена сима и запрещенное орудие лова. Позже на место прибыла следственно-оперативная группа. При общении с сотрудниками обвиняемый вел себя агрессивно. Прибывший следователь составил протокол осмотра места происшествия, опечатал и изъял рыболовную сеть, костюм и рыбу. Фигурант ознакомился со всеми процессуальными документами и расписался в них, после чего проехал в отдел полиции г. Макарова.

Сумма причиненного ущерба составила 256400 рублей.

Теперь обвинительное заключение по уголовному делу рассмотрит суд.