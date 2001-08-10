Два друга детства на Сахалине не поделили девушку, один из них схватился за нож
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Томаринскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя города Поронайска. Молодой человек обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Следствием установлено, что обвиняемый вместе со своим другом детства, после работы на путине, приехали в Томари, где проживает возлюбленная фигуранта. В ходе распития алкогольных напитков на почве ревности между молодыми людьми произошел словесный конфликт. Ссора между друзьями переросла в потасовку. Разозлившись, обвиняемый прошел на кухню, взял кухонный нож и нанес потерпевшему один удар в грудь. После этого он зашел к соседям, которых попросил вызвать скорую помощь.
Впоследствии телесные повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Когда потерпевший находился в хирургическом отделении больницы, к нему с извинениями пришел обвиняемый и одноклассники разрешили все разногласия и помирились.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) будет рассмотрено по существу в суде.
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