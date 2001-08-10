Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2023
Сейчас 14:33
91,78|100,70|66,91
В Южно-Сахалинске вечером 3 августа и в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь
12:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Два друга детства на Сахалине не поделили девушку, один из них схватился за нож

Два друга детства на Сахалине не поделили девушку, один из них схватился за нож

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Томаринскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя города Поронайска. Молодой человек обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Следствием установлено, что обвиняемый вместе со своим другом детства, после работы на путине, приехали в Томари, где проживает возлюбленная фигуранта. В ходе распития алкогольных напитков на почве ревности между молодыми людьми произошел словесный конфликт. Ссора между друзьями переросла в потасовку. Разозлившись, обвиняемый прошел на кухню, взял кухонный нож и нанес потерпевшему один удар в грудь. После этого он зашел к соседям, которых попросил вызвать скорую помощь.

Впоследствии телесные повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Когда потерпевший находился в хирургическом отделении больницы, к нему с извинениями пришел обвиняемый и одноклассники разрешили все разногласия и помирились.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) будет рассмотрено по существу в суде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?