Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2023
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11:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пенсионерка не помнит, как мошенники по телефону лишили ее более ста тысяч рублей

На Сахалине пенсионерка не помнит, как мошенники по телефону лишили ее более ста тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

73-летней холмчанке позвонила неизвестная, представилась сотрудницей банка, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

После разговора произошли списания с банковской и кредитной карт в сумме 112 935 рублей, но много важных деталей пенсионерка не помнит и пояснить не смогла. Женщина объяснила, что в банковском приложении в телефоне производились самостоятельные манипуляции.

По фактам кражи возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.

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