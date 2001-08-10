Сахалинец попросил у знакомой телефон позвонить и незаметно скрылся с гаджетом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба гражданину (п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что обвиняемый днем 12 июня 2023 года находился в гостях с другом у общей знакомой, где они распивали спиртные напитки. Во время застолья потерпевшая пользовалась своим телефоном и в какой-то момент обвиняемый попросил у неё сотовый для осуществления звонка. Далее он незаметно поспешил покинуть квартиру вместе с чужим телефоном.

В дальнейшем обвиняемый распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению на правах личной собственности тем самым, причинив значительный материальный ущерб на сумму 5 500 рублей владелице телефона.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.