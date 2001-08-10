Сахалинец вытащил через приоткрытое окно машины сумку, ноутбук, телефон, зарядку и другое имущество
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего неоднократно судимого жителя областного центра, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в ноябре 2018 года фигурант, находясь на парковке в районе улицы Дзержинского в городе Южно-Сахалинске, увидел в одном из автомобилей женскую сумку, а также другое имущество. Осмотревшись по сторонам, он подошел к транспортному средству и увидел, что окно задней правой двери было приоткрыто. Тогда обвиняемый просунул руку и похитил из салона женскую сумку, ноутбук, беспроводное зарядное устройство, сотовый телефон и другое имущество, а затем скрылся с места преступления.
Общая сумма ущерба составила 51 300 рублей. Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению.
Таким образом гражданин совершил преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" пройдет при поддержке ВТБ
10:38 Сегодня Островитян приглашают на книжную ярмарку "САХалинский АРбат"
10:13 Сегодня Почти 3,5 тысячам сахалинских семей помогли улучшить материальное положение
- 11:21 Сегодня Мэрия Холмска выразила озабоченность по поводу превращения братской могилы на перевале в зону для пикников
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
16:39 27 Июля В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки
15:19 27 Июля Гости фестиваля "Крылья Сахалина" могут зарегистрироваться в приложении "Острова.65" и получить призы
- 15:24 25 Июля Жителей Южно-Сахалинска призывают не затягивать оформление документов на газификацию
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
14:31 6 Июля У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
Выбор редакции
- 11:21 Сегодня Мэрия Холмска выразила озабоченность по поводу превращения братской могилы на перевале в зону для пикников
- 10:38 Сегодня Островитян приглашают на книжную ярмарку "САХалинский АРбат"
- 15:05 28 Июля Благоустройство дворов в Южно-Сахалинске идет в ускоренном темпе
- 15:19 27 Июля Гости фестиваля "Крылья Сахалина" могут зарегистрироваться в приложении "Острова.65" и получить призы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?