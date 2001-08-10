Сахалинец вытащил через приоткрытое окно машины сумку, ноутбук, телефон, зарядку и другое имущество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего неоднократно судимого жителя областного центра, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в ноябре 2018 года фигурант, находясь на парковке в районе улицы Дзержинского в городе Южно-Сахалинске, увидел в одном из автомобилей женскую сумку, а также другое имущество. Осмотревшись по сторонам, он подошел к транспортному средству и увидел, что окно задней правой двери было приоткрыто. Тогда обвиняемый просунул руку и похитил из салона женскую сумку, ноутбук, беспроводное зарядное устройство, сотовый телефон и другое имущество, а затем скрылся с места преступления.

Общая сумма ущерба составила 51 300 рублей. Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению.

Таким образом гражданин совершил преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.