Сахалинка сходила в гости и осталась без телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

в ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» обратилась местная жительница 1981 года рождения, которая сообщила, что при неизвестных обстоятельствах у неё из кармана был похищен сотовый телефон стоимостью 12600 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, потерпевшая находилась в гостях. В ходе застолья у заявительницы возник конфликт с хозяйкой квартиры и когда она обнаружила, что её телефон пропал, то сразу подумала, что гаджет взяла эта женщина. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к краже причастна другая гостья – 50-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая. Женщина воспользовалась ситуацией и, пока за её действиями никто не наблюдал, понимая, что данный аппарат является чужой собственностью, она похитила его из кармана куртки. В последующем фигурантка сбыла его неизвестным за 1500 тысячи рублей, а деньги потратила по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.