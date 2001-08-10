Задержан дачный вор, обчищавший участки в Первой, Второй и Третьей Падях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в отдел МВД России по Корсаковскому городскому округу стали обращаться пострадавшие граждане, имеющие дачные строения в посёлках Первая, Вторая и Третья Падь. Неизвестный разбивал, либо выставлял окна, проникал в дачные домики, откуда похищал продукты питания, инструменты и другое имущество, имеющее ценность. Последним потерпевшим стал 76-летний житель Корсакова. Из дачного дома, расположенного в селе Вторая Падь, неизвестный похитил шуруповерт с комплектующими и другое имущество, общей стоимостью более 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Личность фигуранта была установлена после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и экспертиз. Гражданин без определенного места жительства 1976 года рождения, уроженец Корсакова, был задержан и доставлен в отдел полиции. Похищенное изъято и возвращено потерпевшему.

Также установлено, что подозреваемый имеет многолетний криминальный опыт по дачным кражам, за что ранее был неоднократно судим.

Мужчина в настоящее время арестован за ранее совершенное преступление, устанавливается причастность лица к аналогичным преступлениям на территории района. Уголовные дела, возбужденные в отношении фигуранта, объединены в одно производство.