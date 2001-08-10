76-летний сахалинец решил стать инвестором и проспонсировал мошенников на 200 000 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 76-летнего местного жителя, у которого мошенники похитили более 200 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Мужчина сообщил, что в сети интернет увидел рекламу об инвестировании денежных средств и перейдя по ссылке, ввел свои данные. Позже ему позвонил неизвестный, который представился менеджером. Заявитель, действуя по инструкции звонившего, установил приложение, после чего его перевели на трейдера данной фирмы.

В дальнейшем пенсионер на сайте банка оформил онлайн кредиты и перевел их на указанный номер телефона. После чего мужчина, подозревая что его обманули, обратился на горячую линию банка, где ему сообщили, что он стал жертвой мошенников.