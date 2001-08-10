Группа сахалинских наркоторговцев ближайшие годы проведет в колониях строгого и общего режимов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине вынесен обвинительный приговор группе лиц из 5 человек возрастом от 20 до 24 лет, причастных к контрабанде, хранению и распространению синтетических наркотических средств на территории Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

Противоправные деяния осужденных пресечены в результате совместных действий Сахалинской таможни и УФСБ России по Сахалинской области летом 2021 года. Из незаконного оборота оперативники изъяли более 8 кг наркотиков, возбуждено 9 уголовных дел.

Установлено, что молодые люди в целях получения прибыли организовали сеть сбыта синтетических наркотиков на территории островного региона. Крупные партии запрещенных веществ злоумышленники заказывали через интернет из КНР и материковой части Российской Федерации. В дальнейшем они фасовали наркотики и реализовывали их посредством тайников-закладок.

Для конспирации своей преступной деятельности местом хранения запрещенных веществ указанные лица использовали лесные массивы. При проведении оперативно-разыскных мероприятий в 2021 году в лесистой местности был обнаружен склад с синтетическими наркотиками, предметы и материалы для их фасовки и упаковки.

Решением суда двое осужденных приговорены к 7,5 и 8,5 годам колонии строгого режим. Остальные получили сроки от 5 до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.