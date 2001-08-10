Сахалинец по просьбе аферистов, установил приложение для

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 18-летнего жителя областного центра. Ему поступил звонок от лже-сотрудницы банка, которая поинтересовалась у него о том, была ли им подана заявка на получение кредитных денежных средств, на что заявитель ответил отрицательно. Далее ему предложили установить на сотовом телефоне приложение, пояснив, что оно поможет пресечь попытки мошенников оформить кредит. Затем потерпевший в личном кабинете банка произвел некоторые манипуляции, которые ему продиктовали по телефону, после чего произошло списание 41 200 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 62-летней местной жительницы. Женщине поступил звонок от лже-следователя, она спросила, есть ли у заявительницы брат, который является мошенником и находится в розыске. Далее поступил звонок в мессенджере и звонивший сообщил, что от имени заявительницы поступила заявка на кредит на 1 500 000 рублей, и в данный момент сумма готовится к выдаче. Звонивший заверил, что необходимо самостоятельно оформить кредит в онлайн-приложении банка, обналичить деньги и вернуть в банк, переведя через банкомат на указанный ей счет. В дальнейшем заявительница, действуя по инструкции собеседника, оформила на свое имя кредит в сумме 156 950 рублей и осуществила тридцать переводов на разные абонентские номера.

По вышеперечисленным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.