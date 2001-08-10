Сахалинец проходя мимо чужого дома заметил велосипед, и уехал на нем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего ранее судимого жителя Поронайска, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что утром 21 июня 2022 года фигурант находился в районе СНТ в г. Южно-Сахалинске и на одном из участков с недостроенным забором увидел велосипед. Транспортное средство ему сразу приглянулось.

Далее, убедившись, что за ним никто не наблюдает, он, проникнув на территорию через недостроенный забор, похитил чужое имущество, а затем скрылся, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 23 000 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.