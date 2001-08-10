Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июля 2023
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19:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Спасатели выехали для оказания помощи туристической группе в Южно-Курильском районе

Спасатели выехали для оказания помощи туристической группе в Южно-Курильском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня,27 июля, в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что во время перехода незарегистрированой туристической группы по маршруту Горячий Пляж-Водопады «Тысяча капель» один из участников группы упал со скалы и получил травму головы, ему требуется эвакуация в лечебное учреждение, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

К месту происшествия немедленно выдвинулись спасатели ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве 4 человек на одном автомобиле с лодкой.

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