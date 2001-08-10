Сахалинцу не дали кредит для мошенников, тогда он оформил кредитку и все равно перевел деньги неизвестно кому

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу "Ногликский" обратился 23-летний местный житель, у которого путем обмана похищено 193 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Молодому человеку сообщили, что в системе банка была утечка его личных данных, и в отношении заявителя были произведены мошеннические действия. Было рекомендовано снять со всех счетов средства и положить их на резерв банка, иначе их украдут мошенники. После в мессенджере потерпевшему поступило сообщение с документом в виде инструкции, где были указаны действия при данном мошенничестве, которые он должен был сделать для сохранения своих денежных средств. Далее заявителю поступил звонок в мессенджере, и он действовал по указанию неизвестного, который постоянно был с ним на связи. Находясь у банкомата, он снял все сбережения 95 000 рублей и перевел на продиктованный номер. После ему сообщили о попытке оформления кредита (300 000 рублей). В банке ему отказали в получении кредита в сумме 300 000 рублей под залог своего личного автомобиля, но предоставили кредитную карту с лимитом в 120 000 рублей, 98 000 рублей из которых он перевел мошенникам.

Далее он перезвонил по мессенджеру мошеннику и поинтересовался, как ему вернуть свои деньги, на что тот сообщил, что на его имя пытаются оформить кредит в другом банке, после чего у заявителя возникло сомнение, и он начал понимать, что с ним говорят мошенники, и обратился в отдел полиции.

По вышеперечисленным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.