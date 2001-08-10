В Поронайске пожарных вызвали тушить тлеющий линолеум в квартире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 июля в 13.40 в диспетчерскую Поронайского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Победы, рассказали ТИА "Острова" пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 13.45. К этому моменту наблюдалось тление линолеума в комнате в одной из квартир жилого многоквартирного дома. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Пожар локализовали 13.47, а в 13.49 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Работало звено ГДЗС.

Причины пожара устанавливаются.