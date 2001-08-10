Сахалинец влез через форточку в чужую квартиру, оценил имеющееся имущество и вернулся с сумками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступило заявление от коменданта общежития, которая сообщила, что в период с 19 по 20 июля неизвестные проникли в одну из квартир, откуда похитили имущество. Хозяин жилища в настоящее время находится в отъезде, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска в ходе розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний ранее судимый за кражу житель Долинска. Выяснилось, что молодой человек проходил мимо здания и увидел открытую форточку в квартире на 1 этаже. Он по трубам залез и проник в чужую квартиру, где осмотрелся. Позже вернулся в эту же квартиру, но уже с сумками. С собой он прихватил монитор, системный блок и другие комплектующие к ПК, телевизор, кальян, колонку, газовую плиту и другое имущество на 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято в полном объеме и возвращено потерпевшей стороне.
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