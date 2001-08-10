Сахалинец, когда выпивал, не мог пройти мимо оставленной кем-то техники, не угнав ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Анивскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего ранее судимого жителя села Троицкое, обвиняемого в краже и угоне, рассказали ТИА "Острова "в сахалинской полиции.

Установлено, что с 20 по 21 мая 2023 года фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо одного из домов села Новотроицкое приметил во дворе скутер, который стоял около дома. Убедившись, что никого рядом нет, фигурант вскрыл кожух рулевой колонки, сломал своей отверткой замок зажигания, запустил двигатель и скрылся с места совершения преступления, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб на сумму 100 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Он же, ранним утром 25 мая текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения около строящего дома в селе Троицкое, увидел автобус и решил угнать его, чтобы доехать до г. Южно-Сахалинска. Для этого он отодвинул боковое стекло и через образовавшийся проем проник в салон автобуса. Далее злоумышленник завел автомобиль с помощью отвертки. Доехав до одного из СНТ на окраине г. Южно-Сахалинска, оставил там автобус и пошел по своим делам.

Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Уголовное дело рассмотрит суд.