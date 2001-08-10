Копну сена тушили пожарные Тымовского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 июля в 20.27 в диспетчерскую Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о том, что в поле горит сено, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 20.45. К этому моменту открытым пламенем горели тюк сена и сухая трава на площади 70 квадратных метров. Пожар локализовали 20.54, а в 21.02 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.