09:38, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Копну сена тушили пожарные Тымовского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 июля в 20.27 в диспетчерскую Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о том, что в поле горит сено, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".
Пожарные прибыли на место в 20.45. К этому моменту открытым пламенем горели тюк сена и сухая трава на площади 70 квадратных метров. Пожар локализовали 20.54, а в 21.02 полностью ликвидировали.
В тушении были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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