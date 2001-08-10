Сахалинец украл генератор за 150 тысяч рублей и продал его в пять раз дешевле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 45-летнего местного жителя. Гражданин сообщил, что ночью 31 мая неизвестный, находясь в районе жилых домов по проспекту Победы, взломал замок и проник в контейнер, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, откуда похитил генератор стоимостью 150 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к хищению причастен ранее судимый 24-летний горожанин. Как выяснилось, когда рабочие складывали в контейнер инструменты, фигурант это приметил, и решил проникнуть затем внутрь, чтобы поживиться там чем-то ценным. Он обратился к знакомому с просьбой помочь ему вытащить оттуда генератор, сказав, что принадлежит ему данное имущество, которое нужно перевезти в другое место, на что тот согласился. В дальнейшем подозреваемый продал украденное за 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.