Сахалинец украл генератор за 150 тысяч рублей и продал его в пять раз дешевле
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 45-летнего местного жителя. Гражданин сообщил, что ночью 31 мая неизвестный, находясь в районе жилых домов по проспекту Победы, взломал замок и проник в контейнер, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, откуда похитил генератор стоимостью 150 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к хищению причастен ранее судимый 24-летний горожанин. Как выяснилось, когда рабочие складывали в контейнер инструменты, фигурант это приметил, и решил проникнуть затем внутрь, чтобы поживиться там чем-то ценным. Он обратился к знакомому с просьбой помочь ему вытащить оттуда генератор, сказав, что принадлежит ему данное имущество, которое нужно перевезти в другое место, на что тот согласился. В дальнейшем подозреваемый продал украденное за 30 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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