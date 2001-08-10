19-летнего курьера мошенников будут судить на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя областного центра, обвиняемого в серии мошенничеств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в первой половине февраля 2023 года фигурант, находясь в составе организованной группы, стал участником не менее 4 эпизодов хищения денежных средств путем обмана в значительном и крупном размерах в областном центре.

Так, используя одни и те же противоправные схемы, распределив между собой роли, каждый из них выполнял отведенную ему функцию.

Фигуранту в схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП» отводилась роль курьера. В его обязанности входили встреча с потерпевшими при передаче денежных средств, затем перевод денег на банковские счета, озвученные куратором. Процент от полученной суммы злоумышленник оставлял себе, в счет оплаты за проделанную работу.

Таким образом, обвиняемый совершил преступления (4 эпизода), предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, причинив потерпевшим материальный ущерб на общую сумму в размере 1 200 000 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.