Сахалинские параатлеты успешно выступили на всероссийских стартах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены Андрей Семикрас и Егор Стрикун завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в Чебоксарах и собрали около 350 спортсменов из 50 регионов России и Республики Беларусь, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Островные спортсмены Елена Сибилева, Егор Стрикун, Михаил Черемисин, Андрей Семикрас и Михаил Тутенько состязались в метании копья, диска, толкании ядра, а Дмитрий Стовба в беге на 200 метров.

Серебряную медаль в копилку сахалинской команды принес Андрей Семикрас. Он выступал в метании диска и показал результат 24,86 метра.

Егор Стрикун боролся за медаль в толкании ядра. Он отправил снаряд на 8,22 метра, что принесло сахалинцу бронзу соревнований.

Кроме этого, своими результатами Михаил Черемисин, Егор Стрикун, Андрей Семикрас, выступавшие в метании диска, а также Михаил Тутенько, выступавший в метании копья, превысили норматив мастера спорта международного класса.

Атлеты являются спортсменами центра спортивной подготовки Сахалинской области.