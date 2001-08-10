Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июля 2023
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10:16, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Амурской области мигранты выгнали школьников со стадиона, подключился следственный комитет

В Амурской области мигранты выгнали школьников со стадиона, подключился следственный комитет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель Следственного комитета России поручил организовать проверку по факту происшествия на стадионе в Амурской области, пишет ИА "Порт Амур".

"В одном из социальных медиа опубликована информация, согласно которой в городе Благовещенске, предположительно, мигрантами на футбольном поле стадиона инициирован конфликт, в результате которого пострадал подросток. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству СУ по Амурской области организовать проведение проверочных мероприятий, о чем представить доклад", - сказано в публикации СК России.

В социальных сетях 24 июля появились кадры с камеры наружного наблюдения. На видео мужчины выгоняют подростков со школьного стадиона. Одного юношу, который хотел попасть на стадион, участник инцидента ударяет по лицу.

Также опубликованы кадры задержания на стадионе мигрантов.

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