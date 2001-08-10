Два пенсионера на Сахалине отдали мошенникам почти 18 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 июля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 75-летнего местного жителя. В мессенджере ему поступил звонок, неизвестный сообщил о хищении персональных данных, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Далее якобы с их помощью кто-то оформил в банке кредит в размере 400 000 рублей. В целях безопасности и сохранности денежных средств их необходимо снять со счета и перевести на безопасный счет. В дальнейшем заявитель, действуя по инструкции, оформил на свое имя кредит, попросил оформить своего сына кредит, взял личные сбережения и осуществил неоднократные переводы на безопасный счет, указанный ему собеседником. Ущерб 9 200 000 рублей.

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 64-летней жительницы областного центра. Она сообщила, что в июне 2023 года у неё похищено 8 500 000 рублей.

Женщина в сети увидела ролик, где была информация об инвестировании. Перейдя по ссылке, она оставила свои личные данные и номер телефона. Далее взяла в кредит 1 000 000 рублей, после чего брокер сообщил, что заявительница заработала 5 000 000 рублей, однако денежные средства находятся на банковском счете за границей и для того, чтобы их вывести, необходимо будет перевести деньги на указанный ей счет. Женщина перевела 460 000 рублей и семейные сбережения. Когда поняла, что её обманули обратилась в полицию.