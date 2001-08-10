Сахалинец спрятался от дождя в подъезде и вышел оттуда с чужим самокатом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 июля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 43-летнего горожанина о том, что в период времени с 16:00 11.07.2023 до 08:00 12.07.2023 с лестничной площадки 5 этажа многоквартирного жилого дома по ул. Емельянова был похищен трюковой самокат. Ущерб более 33 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний южносахалинец, ранее не попадавший в поле зрения полиции.

Как выяснилось, юноша прогуливался и, когда на улице пошел сильный дождь, он зашел в подъезд, чтобы погреться. Там он приметил самокат, который забрал себе для личных нужд. В дальнейшем во время движения на похищенном транспорте, он услышал автомобильный сигнал и подумал, что собственник его преследует. После чего парень бросил самокат и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.