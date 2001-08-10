Сахалинец завел чужой автомобиль ключом от квартиры и уехал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Углегорскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в краже и угоне, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что с вечера 6 по 7 июня фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из дворов в пгт. Шахтерск, увидел автомобиль иностранного производства, который его заинтересовал. Подойдя к нему, гражданин обнаружил, что одна из дверей не заперта. Далее, убедившись, что за ним никто не наблюдает, проник в салон, откуда похитил имущество: 14800 рублей, аудиокабель стоимостью 1000 рублей, переходник для мобильного телефона стоимостью 1500 рублей, USB накопитель стоимостью 1350 рублей, две пачки сигарет на общую сумму 458 рублей. Так потерпевшему был причинён значительный материальный ущерб на общую сумму 19 108 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Он же, в тот же период времени, имея умысел на неправомерное завладение транспортным средством, приметил не запертый микроавтобус иностранного производства. Затем проник внутрь и ключом от своей квартиры завел автомобиль, на котором направился из пгт. Шахтерск в г. Углегорск, где по дороге у него заглох мотор. Далее он бросил иномарку и направился пешком в Углегорск.

Он же, в этот же промежуток времени, находясь во дворе дома по пер. лейтенанта Капасина в г. Углегорске, убедившись, что за ним никто не наблюдает, проник во салон чужого автомобиля, запустил мотор подручными средствами и совершил на нем передвижение в пгт. Шахтерск, где в одном из заброшенных гаражей оставил транспорт и скрылся.

Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый совершил два преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.