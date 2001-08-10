На Сахалине пенсионер несколько дней пил с малознакомыми людьми, а потом понял, что его обокрали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 июля в ОМВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 74-летнего местного жителя о том, что похитили его банковскую карту, с которой в последствии украли денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции выяснили, что заявитель, находясь у себя дома, в течение нескольких дней распивал спиртные напитки с малознакомыми ему людьми. Затем пенсионер обнаружил пропажу банковской карты, а в сотовом телефоне увидел уведомления о списании денежных средств путем расчета в различных торговых точках пгт. Тымовское и снятии денег в банкомате. Сумма ущерба превысила 14 тысяч рублей.

Полицейские оперативно вычислили круг лиц, в обществе которых мужчина проводил время. Среди них особое внимание к себе привлек ранее неоднократно судимый 47-летний местный житель, который был изобличен в содеянном. У него правоохранители изъяли похищенную кредитку, которой он расплачивался в магазинах, используя функцию бесконтактной оплаты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.